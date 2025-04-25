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ТАСС: в Курской области ВСУ оставили ловушки для работы сапёров

Командир «Барс-Курск» рассказал о регулярном дистанционном минировании населенных пунктов в курском приграничье.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные неоднократно осуществляют дистанционное минирование одних и тех же населенных пунктов в приграничье Курской области. Об этом проинформировал ТАСС командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон.

«ВСУ ночью с FPV-дронов дистанционно раскидывают ловушки обратно. Некоторые улицы, населенные пункты мы по три-четыре раза проходили, находили новые мины и взрывные устройства», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил Мирон, украинские военные с использованием БПЛА ведут мониторинг за работой российских саперов. После завершения разминирования и возвращения гражданского населения, ВСУ целенаправленно осуществляют повторное минирование этих территорий.

Он также посоветовал жителям приграничья быть внимательными и пока не возвращаться домой.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские саперы каждый день уничтожают мины и снаряды в Часов Яре в ДНР.