Москва поддерживает контакты с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта на Украине. Россия готова к сделке по мирному урегулированию ситуации, однако есть определенные элементы, которые необходимо финализировать. Такое заявление в интервью телеканалу CBS News сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине. Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении», — сказал глава внешнеполитического ведомства, комментируя вопрос о возможной новой встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.
Глава МИД России отметил, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, является единственным в мире лидером, признавшим необходимость устранения первопричин украинского кризиса и стремящимся исправить принятое ранее администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена.
«Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить», — отметил он, уточнив, что сейчас стороны «заняты именно этим процессом».
Кроме того, Лавров обвинения в атаках на гражданские цели на Украине.
«Мы нацеливаемся только на военные объекты. Или гражданские объекты, которые используют военные», — подчеркнул министр иностранных дел.
Ранее сообщалось, что Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио отказались от встречи в Лондоне после высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме. На встрече американская сторона должна была представить план по урегулированию украинского кризиса, одним из пунктов которого должно было стать признание Крыма российским. Однако Киев счел это неприемлемым.
Владимир Путин не раз заявлял, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вошли в состав Российской Федерации, а речи о нарушении государственного единства страны теперь быть не может. Однако Владимир Зеленский утверждает, что Киев будет всеми силами стараться вернуть утраченные земли, даже несмотря на плохое состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что для главы киевского режима согласие на признание любых территорий российскими сегодня равносильно отказу от всех прежних заявлений, которыми он влиял на националистов. Тем не менее, как отмечает парламентарий, в этом вопросе украинский лидер сделает так, как ему укажут в НАТО.