Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине: что мешает сторонам договорится

Владимир Путин не раз заявлял, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вошли в состав Российской Федерации, а речи о нарушении государственного единства страны теперь быть не может. Однако Владимир Зеленский утверждает, что Киев будет всеми силами стараться вернуть утраченные земли, даже несмотря на плохое состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ).