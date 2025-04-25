Замглавы МВД Украины Тимченко признал гибель пленных при крушении Ил-76

Замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко признал гибель своих военнопленных при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области после того, как по нему был нанесен удар ракетой Patriot.
Как уточнил замглавы ведомства, Киев получил свыше 500 фрагментов тел около 60 пленных украинской армии, которые были в сбитом Ил-76.
«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков с этого самолета вернули более 500», — рассказал он.
Напомним, Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января прошлого года. На борту находились 65 пленных бойцов украинской армии, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли.
Минобороны РФ сообщило, что по самолету нанесли удар из Харьковской области. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал крушение Ил-76 «чудовищным актом» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).