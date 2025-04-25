Замглавы МВД Украины Тимченко признал гибель пленных при крушении Ил-76

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков с этого самолета вернули более 500», — рассказал он.