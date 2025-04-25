Российские войска распространяют для ВСУ инструкции по сдаче в плен через бот

«Основная трудность — невозможность преодолеть реку Днепр. Желающие есть, но велик риск, что сами военные ВСУ уничтожат тех, кто попытается сдаться, как уже бывало. Поэтому пока они ждут подходящего момента, оставаясь на связи», — пояснил собеседник.