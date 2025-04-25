Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников

«За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 59 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, 11- над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Белгородской области, по два над Курской и Нижегородской областями,️ один — над территорией Ивановской области.
Сутками ранее над территорией Крыма силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Всего над регионами России сбили 87 вражеских дронов.