Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 79 беспилотников ВСУ

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Республики Крым. Там ликвидировали 59 дронов. Над акваторией Черного моря сбили 11 БПЛА, над Белгородской областью — четыре, по два дрона над территориями Курской и Нижегородской областей, а также один беспилотник над Ивановской областью.