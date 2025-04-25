Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 79 беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 25 апреля, уничтожили 79 беспилотников украинской армии над российскими регионами. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.
«За период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в заявлении российского военного ведомства.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Республики Крым. Там ликвидировали 59 дронов. Над акваторией Черного моря сбили 11 БПЛА, над Белгородской областью — четыре, по два дрона над территориями Курской и Нижегородской областей, а также один беспилотник над Ивановской областью.
Напомним, в период с 23 по 24 апреля российские средства ПВО сбили сразу 230 украинских беспилотников самолетного типа.