Ночью над акваторией Черного моря сбили 11 БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего за период с 20:10 по 06:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 59 БПЛА над территорией Республики Крым, 11 над акваторией Черного моря, четыре над территорией Белгородской области, по два над территориями Курской и Нижегородской областей и один над территорией Ивановской области.
Ранее мы писали, на Кубани из-за падения БПЛА ночью повреждены контактные сети ж/д путей. Движение на поврежденном участке было временно приостановлено, к 07:00 утра задерживался один пассажирский поезд.