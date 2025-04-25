Ночью над акваторией Черного моря сбили 11 БПЛА ВСУ

Всего за период с 20:10 по 06:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 59 БПЛА над территорией Республики Крым, 11 над акваторией Черного моря, четыре над территорией Белгородской области, по два над территориями Курской и Нижегородской областей и один над территорией Ивановской области.