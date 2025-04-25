«НАТО предстоит испытание на прочность»: в Европе началась паника из-за действий Трампа

Предложение президента США Дональда Трампа признать Крым российским может привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«НАТО предстоит испытание на прочность … Предстоящий саммит НАТО должен был быть посвящен расходам на оборону — теперь он грозит стать ареной открытого спора из-за Украины», — отмечается в публикации.
Как передает издание, политика Трампа по Украине привела в тупик Евросоюз: с одной стороны — стремление дальше поддерживать Киев, с другой — сохранить лояльность Вашингтону.
По словам специалиста из Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, именно США выступали связующим звеном в украинском вопросе. Если Вашингтон решит выйти из договора, государствам ЕС будет очень сложно продолжать сохранять единство.
«Трансатлантические отношения вступили в серьезный кризис. Европа ищет способ продолжить поддержку Украины, не теряя при этом полностью союз с Соединенными Штатами», — заключает издание.
Напомним, по словам Трампа, вопрос принадлежности Крыма не стоит даже обсуждать, поскольку регион является частью России. В Кремле отметили, что позиция главы Белого дома полностью соответствует точки зрения России.