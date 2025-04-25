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В Воронежской области всю ночь сохранялся режим опасности атаки БПЛА

Информации о сбитых БПЛА на территории региона не поступало.

Источник: АиФ Воронеж

Восемь часов Воронежская область находилась под угрозой атаки беспилотников, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Предупреждающий сигнал поступил в 22:10 четверга, 24 апреля. Об отбое стало известно в 6:02 пятницы, 25 апреля. Информации о сбитых БПЛА на территории региона не поступало.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников. 59 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, одиннадцать — над акваторией Черного моря, четыре — в Белгородской области, по два — в Курской и Нижегородской областях и один — в Ивановской области.