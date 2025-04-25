В Воронежской области всю ночь сохранялся режим опасности атаки БПЛА

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников. 59 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, одиннадцать — над акваторией Черного моря, четыре — в Белгородской области, по два — в Курской и Нижегородской областях и один — в Ивановской области.