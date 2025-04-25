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ФСБ в Сочи задержала гражданина Румынии, собиравшего военные данные

Сотрудники ФСБ сообщили о задержании в Сочи гражданина Румынии 2002 года рождения, подозреваемого в осуществлении разведывательной деятельности в интересах спецслужб Украины.

Источник: Коммерсантъ

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Следствием установлено, что в летний период 2024 года фигурант собирал и передавал информацию о местах размещения российских систем противовоздушной обороны, дислоцированных в городе Сочи. Уточняется, что за выполнение задания украинские спецслужбы, по предварительной договоренности, пообещали фигуранту содействие в его безопасном выезде с территории России, а также последующее включение в одно из военных формирований ВСУ с целью участия в боевых действиях.

В отношении задержанного следственным отделом управления ФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ, предусматривающей ответственность за шпионаж. Расследование находится в активной фазе.