ФСБ в Сочи задержала гражданина Румынии, собиравшего военные данные

Следствием установлено, что в летний период 2024 года фигурант собирал и передавал информацию о местах размещения российских систем противовоздушной обороны, дислоцированных в городе Сочи. Уточняется, что за выполнение задания украинские спецслужбы, по предварительной договоренности, пообещали фигуранту содействие в его безопасном выезде с территории России, а также последующее включение в одно из военных формирований ВСУ с целью участия в боевых действиях.