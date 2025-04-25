Брат экс-омбудсмена Пермского края Павла Микова погиб на СВО

Брат бывшего омбудсмена Пермского края Павла Микова погиб на специальной военной операции.
Об этом сам экс-уполномоченный по правам человека рассказал 25 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Микова, его брат Андрей скончался во время службы в зоне СВО. Трагедия в семье бывшего омбудсмена произошла 12 апреля.
«Мой брат Андрей погиб. Дорогие друзья, сослуживцы, товарищи, нашу большую семью накрыло горем и этим известием. 12 апреля при исполнении воинского долга», — рассказал на своей странице Павел Миков.
К сообщению бывший уполномоченный прикрепил фотографию погибшего родственника и призвал помянуть мужчину в молитвах. О месте и дате прощания с военнослужащим Павел Миков пообещал сообщить позднее. В комментариях к публикации десятки жителей Пермского края выразили свои соболезнования семье Павла Микова.
Как стало известно perm.aif.ru, последняя публикация на странице Андрея Микова была сделана в марте 2025 года. Большинство постов мужчины представляют собой репосты стихотворений, посвящённых военнослужащим и родным, ожидающим бойцов СВО дома. В последний раз в Сети мужчина был за три дня до гибели — 9 апреля.