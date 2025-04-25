Брат экс-омбудсмена Пермского края Павла Микова погиб на СВО

Как стало известно perm.aif.ru, последняя публикация на странице Андрея Микова была сделана в марте 2025 года. Большинство постов мужчины представляют собой репосты стихотворений, посвящённых военнослужащим и родным, ожидающим бойцов СВО дома. В последний раз в Сети мужчина был за три дня до гибели — 9 апреля.