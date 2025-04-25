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Видео задержания в Сочи шпиона из Румынии показала ФСБ

Уголовное дело возбуждено в отношении шпиона из Румынии, задержанного в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Видео задержания в Сочи шпиона из Румынии показала ФСБ. Напомним, в городе-курорте задержали 22-летнего иностранца. Молодой человек рассказал силовикам о том, как передавал информацию.

Известно, что задержанный собирал сведения о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи. Молодой человек работал по заданию украинских спецслужб.

За выполнение требований ему обещали посодействовать в безопасном выезде из России и вступить в ряды ВСУ.

В настоящее время в управлении ФСБ по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о шпионаже.