Видео задержания в Сочи шпиона из Румынии показала ФСБ. Напомним, в городе-курорте задержали 22-летнего иностранца. Молодой человек рассказал силовикам о том, как передавал информацию.
Известно, что задержанный собирал сведения о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи. Молодой человек работал по заданию украинских спецслужб.
За выполнение требований ему обещали посодействовать в безопасном выезде из России и вступить в ряды ВСУ.
В настоящее время в управлении ФСБ по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о шпионаже.