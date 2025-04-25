В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, а также трех бригад теробороны.