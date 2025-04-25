«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, а также трех бригад теробороны.