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ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий «Севера» за неделю

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Север» уничтожили за неделю более 1320 военных ВСУ, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, а также трех бригад теробороны.