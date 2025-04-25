«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и бронетранспортер VAB производства Франции», — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий «Центра» за неделю
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группировка «Центр» в течение недели освободила Богдановку в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 2345 военнослужащих, два танка и БМП Marder, сообщило Минобороны РФ.