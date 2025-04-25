ВСУ потеряли свыше 1535 военных в зоне действий «Запада» за неделю

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» в течение недели взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
«Противник потерял свыше 1535 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, включая боевую бронированную машину HMMWV и два бронетранспортера М113 производства США, а также боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства», — говорится в сводке министерства за неделю.
Кроме того, уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.