Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2065 боевиков, три танка, 31 боевая бронированная машина, в том числе две боевые бронированные машины HMMWV и три бронетранспортера М113 производства США», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS производства США, 60 автомобилей, 31 орудие полевой артиллерии, из них восемь западного производства, семь станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщили в Минобороны.