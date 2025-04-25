Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2065 боевиков, три танка, 31 боевая бронированная машина, в том числе две боевые бронированные машины HMMWV и три бронетранспортера М113 производства США», — говорится в сводке министерства.