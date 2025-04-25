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Бойцы «Днепра» заняли более выгодные рубежи и позиции

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за неделю более 500 военных Украины, танк, бронеавтомобиль Kirpi производства Турции, 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух артиллерийских бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 505 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль Kirpi производства Турции. Уничтожены 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.