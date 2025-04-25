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Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С 19 по 25 апреля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сводке министерства.