ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей: военные аэродромы, предприятие ВПК Украины, склады вооружения, боеприпасов, ракет, производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в ДНР
По данным Минобороны РФ, в Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Запад» взяли под контроль село Новомихайловка, военнослужащие группировки «Юг» заняли населенные пункты Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка. Бойцы «Центральной» группировки освободили село Богдановку.
«Север» продвинулся на Харьковском и Белгородском направлениях
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и штурмовому полку противника на Харьковском и Белгородском направлениях.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: свыше 1 320 боевиков, два танка, 23 боевые бронированные машины, 55 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» продвинулась вперед в ДНР
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 535 бойцов, три танка, 11 боевых бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки атаковали 14 бригад противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 2 065 военнослужащих, три танка, 31 боевую бронированную машину, две пусковые установки РСЗО, 60 автомобилей, 31 орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Бойцы «Центр» заняли новые позиции
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 14 украинским бригадам и штурмовому полку.
Потери противника превысили 2 345 человек. Российские военнослужащие уничтожили: два танка, 20 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 10 бригадам противника.
Потери ВСУ в живой силе превысили 990 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: два танка, 16 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по девяти бригадам противника.
ВСУ потеряли свыше 505 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль Kirpi, 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 31 управляемую авиационную бомбу JDAM;
- 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 4 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire;
- 993 БПЛА самолетного типа.