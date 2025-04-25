Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 19 — 25 апреля 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 19 по 25 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей: военные аэродромы, предприятие ВПК Украины, склады вооружения, боеприпасов, ракет, производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили пять населенных пунктов в ДНР

По данным Минобороны РФ, в Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Запад» взяли под контроль село Новомихайловка, военнослужащие группировки «Юг» заняли населенные пункты Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка. Бойцы «Центральной» группировки освободили село Богдановку.

«Север» продвинулся на Харьковском и Белгородском направлениях

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и штурмовому полку противника на Харьковском и Белгородском направлениях.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: свыше 1 320 боевиков, два танка, 23 боевые бронированные машины, 55 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» продвинулась вперед в ДНР

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника.

ВСУ потеряли более 1 535 бойцов, три танка, 11 боевых бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки атаковали 14 бригад противника.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 2 065 военнослужащих, три танка, 31 боевую бронированную машину, две пусковые установки РСЗО, 60 автомобилей, 31 орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Бойцы «Центр» заняли новые позиции

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 14 украинским бригадам и штурмовому полку.

Потери противника превысили 2 345 человек. Российские военнослужащие уничтожили: два танка, 20 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 10 бригадам противника.

Потери ВСУ в живой силе превысили 990 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: два танка, 16 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по девяти бригадам противника.

ВСУ потеряли свыше 505 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль Kirpi, 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 31 управляемую авиационную бомбу JDAM;
  • 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 4 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire;
  • 993 БПЛА самолетного типа.