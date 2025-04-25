Главное из брифинга Минобороны 19 — 25 апреля 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: свыше 1 320 боевиков, два танка, 23 боевые бронированные машины, 55 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.