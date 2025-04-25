Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BAZA: сын замглавы ЦРУ Майкл Глосс погиб на СВО

Сын замглавы ЦРУ Джулианы Галлины Глосс Майкл сражался на СВО на стороне России и погиб в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает BAZA, в 2023 году парень бросил учёбу, уехал из США и после путешествий по миру приехал в Россию. Его виза заканчивалась осенью, и он решил подписать контракт и отправиться на СВО.

По данным журналистов, 5 сентября 2023 года запись с данными Майкла Александра Глосса появилась в базе ЕМИАС. Адресом числился московский пункт отбора на военную службу по контракту.

Семья сообщила, что Майкл погиб 4 апреля 2024 года — похороны состоялись спустя восемь месяцев после гибели. При этом о причинах смерти в некрологе указано не было.