В СКР рассказали о новых технологиях для фиксации преступлений ВСУ

В России активно используют новые технологии для расследования преступлений, совершенных ВСУ. Заместитель Председателя Следственного комитета России, генерал-полковник Александр Федоров рассказал о новшествах, которые помогают собирать доказательства. Об этом эксперт сообщил журналистам в эфире Радио «Комсомольская правда».
— Например, используем аэрофотосъемку. Так понятны следы преступлений на больших территориях. Применяли ее, например, когда ВСУ уничтожили Каховскую плотину. Тогда десятки сел ушли под воду, много людей погибло, Крымский канал пересох и поля остались без воды, — цитирует слова Федорова сайт KP.RU.
По его словам, такие методы позволяют собрать массу доказательств. Они помогают обеспечить ответственность всех виновных.
— Там такой массив доказательств накопился… И сейчас главное, чтобы ни один причастный не ушел от ответственности, — заявил Федоров.
Военкор Дмитрий Стешин в октябре 2022 года снимал с верхних этажей в Новой Каховке налет HIMARS на плотину, отметив, что именно так ВСУ наносили удары. Он также п