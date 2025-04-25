Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СКР рассказали о новых технологиях для фиксации преступлений ВСУ

Замглавы СКР Федоров: Аэрофотосъемка помогает разоблачать преступления ВСУ.
Источник: Комсомольская правда

В России активно используют новые технологии для расследования преступлений, совершенных ВСУ. Заместитель Председателя Следственного комитета России, генерал-полковник Александр Федоров рассказал о новшествах, которые помогают собирать доказательства. Об этом эксперт сообщил журналистам в эфире Радио «Комсомольская правда».

— Например, используем аэрофотосъемку. Так понятны следы преступлений на больших территориях. Применяли ее, например, когда ВСУ уничтожили Каховскую плотину. Тогда десятки сел ушли под воду, много людей погибло, Крымский канал пересох и поля остались без воды, — цитирует слова Федорова сайт KP.RU.

По его словам, такие методы позволяют собрать массу доказательств. Они помогают обеспечить ответственность всех виновных.

— Там такой массив доказательств накопился… И сейчас главное, чтобы ни один причастный не ушел от ответственности, — заявил Федоров.

Военкор Дмитрий Стешин в октябре 2022 года снимал с верхних этажей в Новой Каховке налет HIMARS на плотину, отметив, что именно так ВСУ наносили удары. Он также п