Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ в Сумской области

Армия России ударами «Искандера» и «Торнадо-М» поразила командный пункт бригады ВСУ в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие поразили ударами «Искандера» и «Торнадо-М» командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный на территории Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совместных активных действий военных российской группировки войск «Север» и пограничников в Курской области армии РФ удалось ликвидировать командный пункт 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили 75 боевиков киевского режима, включая 20 офицеров, а также 18 единиц техники.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам и пунктам размещения ВСУ.