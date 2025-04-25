ВС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие поразили ударами «Искандера» и «Торнадо-М» командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный на территории Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе совместных активных действий военных российской группировки войск «Север» и пограничников в Курской области армии РФ удалось ликвидировать командный пункт 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили 75 боевиков киевского режима, включая 20 офицеров, а также 18 единиц техники.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам и пунктам размещения ВСУ.