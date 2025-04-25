Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области

Гладков добавил, что в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение. Сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по двум частным домам в селе Косилово.