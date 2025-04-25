Дроны ВСУ атаковали Белгородскую области

«Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал… Социальный объект в поселке Красная Яруга подвергся атаке дрона — повреждена кровля. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал производственное предприятие», — написал губернатор.
Гладков добавил, что в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение. Сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по двум частным домам в селе Косилово.
«В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Никольское вследствие удара беспилотника огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о кровлю частного дома», — подчеркнул глава области.