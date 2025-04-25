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Министр обороны Белоусов провел совещание в штабе группировки «Курск»

Министр обороны заслушал доклады командования группировки «Курск».

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск». В рамках переговоров он заслушал доклады командования по обстановке в регионе. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки и характеру действий противника», — отмечается на канале ведомства.

Белоусов дал оценку обстановки на курском направлении, отметил героизм и отвагу бойцов, которые отражают натиск врага в российском приграничье. Особо отличившиеся получили государственные награды из рук министра обороны России.

Напомним, украинская армия терпит поражение на всей линии боевого соприкосновения. Но в Курской области потери ВСУ катастрофичны. На этом направлении с момента вторжения украинская армия потеряла больше 74 тысяч военных убитыми и раненными. Также ежедневно противник лишается военной техники, которую предоставили ему страны Запада.

Президент России Владимир Путин не сомневается в успехе российских военных. Он отметил: как только Курская область будет полностью освобождена от ВСУ, начнут выделять средства на ее восстановление.