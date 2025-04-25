Напомним, украинская армия терпит поражение на всей линии боевого соприкосновения. Но в Курской области потери ВСУ катастрофичны. На этом направлении с момента вторжения украинская армия потеряла больше 74 тысяч военных убитыми и раненными. Также ежедневно противник лишается военной техники, которую предоставили ему страны Запада.