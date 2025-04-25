Умерла раненная при ударе ВСУ по Лисичанску девочка

В Лисичанске умерла одна из девочек, пострадавших при атаке ВСУ. Об этом информирует пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко.
«Медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, к сожалению, раны были несовместимы с жизнью», — сказала министр.
Сообщается, что сестра-близнец девочки, которая также получила травмы при обстреле ВСУ, в тяжелом состоянии в больнице. Напомним, обеим девочкам по девять лет.
Еще одна пострадавшая, пожилая женщина, госпитализирована в хирургическое отделение, ее состояние стабилизировалось.
Напомним, ВСУ обстреляли Лисичанск в среду 23 апреля. В результате обстрела две девятилетних сестры получили серьезные минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения головы, туловища, рук и ног, а также проникающие ранения.
На следующий день, в четверг 24 апреля, Кременная в Луганской Народной Республике подверглась артобстрелам и бомбардировкам ВСУ. При этом пострадали два человека, оба — мирные жители.