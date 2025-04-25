Киевский режим игнорирует мнение жителей Крыма, которые желают, чтобы полуостров находился в составе России. На это обстоятельство указал американский инвестор Дэвид Сакс.
Сакс опубликовал в социальной сети X репортаж американского телеканала NBC, в котором журналисты провели опрос крымчан о том, в какой стране они хотели бы жить. При этом все опрошенные заявили, что предпочитают жить в России.
«Почему Украина продолжает выступать против демократии в Крыму?», — таким вопросом Сакс сопроводил видео.
Ранее США призвали ЕС готовиться к возможности признать Крым российским. Трамп дал понять Зеленскому, что этот вопрос уже давно решен. Крым перешел к России в ходе референдума.
В ответ Зеленский заявил, что киевские власти никогда не будут в юридическом плане признавать Крым российским.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого раскритиковала Владимира Зеленского за слова о возможном возвращении Крыма Украине путем дипломатии и санкций.