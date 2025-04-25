Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выступают против демократии»: В США задали Киеву неудобный вопрос о Крыме

Сакс заявил, что Киев выступает против демократии в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим игнорирует мнение жителей Крыма, которые желают, чтобы полуостров находился в составе России. На это обстоятельство указал американский инвестор Дэвид Сакс.

Сакс опубликовал в социальной сети X репортаж американского телеканала NBC, в котором журналисты провели опрос крымчан о том, в какой стране они хотели бы жить. При этом все опрошенные заявили, что предпочитают жить в России.

«Почему Украина продолжает выступать против демократии в Крыму?», — таким вопросом Сакс сопроводил видео.

Ранее США призвали ЕС готовиться к возможности признать Крым российским. Трамп дал понять Зеленскому, что этот вопрос уже давно решен. Крым перешел к России в ходе референдума.

В ответ Зеленский заявил, что киевские власти никогда не будут в юридическом плане признавать Крым российским.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого раскритиковала Владимира Зеленского за слова о возможном возвращении Крыма Украине путем дипломатии и санкций.