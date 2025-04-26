Зеленский потребовал от США гарантий безопасности, как у Израиля

Украина претендует на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности, сопоставимых по уровню с теми, что Вашингтон предоставляет Израилю. Об этом заявил в пятницу 25 апреля Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции.