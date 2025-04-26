Зеленский потребовал от США гарантий безопасности, как у Израиля

Украина претендует на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности, сопоставимых по уровню с теми, что Вашингтон предоставляет Израилю. Об этом заявил в пятницу 25 апреля Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности.
«Мы очень хотим, чтобы они (гарантии) были сильными, как минимум — как у Государства Израиль», — сказал Зеленский.
Напомним, украинская сторона направила США собственное предложение по урегулированию конфликта. В нем Киев допустил признание Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей за Россией при условии предоставления Украине гарантий безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон не будет давать Украине «значительных гарантий безопасности».
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что лучший гарант безопасности для Украины — ее нейтральный статус.