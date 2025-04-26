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Трамп заявил о согласовании большинства пунктов сделки по Украине

Трамп назвал необходимой встречу представителей России и Украины на очень высоком уровне.

Источник: Комсомольская правда

Большинство основных позиций по украинскому урегулированию согласованы, заявил президент США Дональд Трамп. Политик высказался об этом после своего приземления в Риме, куда он прилетел для принятия участия в церемонии похорон Папы Римского.

По словам Трампа, следующим этапом должна стать встреча российской и украинской сторон на «очень высоком уровне».

«Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Напомним, в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом. На вопросы о результатах переговоров в Кремле сайт KP.RU отвечает здесь.

Тем временем Украина готова начать переговоры с Россией после прекращения огня. Это следует из совместных предложений Украины и Европы, переданных США.