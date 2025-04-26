Трамп заявил о согласовании большинства пунктов сделки по Украине

«Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.