Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым силовым путем. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу 25 апреля.
При этом Зеленский заявил, что такая ситуация складывается исключительно из-за недостатка оружия, имеющегося в распоряжении ВСУ.
«Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — сказал он.
Накануне американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что киевский режим игнорирует мнение жителей Крыма, которые желают, чтобы полуостров находился в составе России.
Ранее США призвали ЕС готовиться к тому, чтобы признать Крым российским. Трамп дал понять Зеленскому, что этот вопрос уже давно решен. Крым перешел к России в ходе референдума.
В ответ Зеленский заявил, что киевские власти никогда не будут в юридическом плане признавать Крым российским.