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Зеленский признал, что Крым невозможно вернуть в состав Украины военным путем

Зеленский заявил, что Киеву не хватает оружия для возвращения Крыма силовым путем.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым силовым путем. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу 25 апреля.

При этом Зеленский заявил, что такая ситуация складывается исключительно из-за недостатка оружия, имеющегося в распоряжении ВСУ.

«Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — сказал он.

Накануне американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что киевский режим игнорирует мнение жителей Крыма, которые желают, чтобы полуостров находился в составе России.

Ранее США призвали ЕС готовиться к тому, чтобы признать Крым российским. Трамп дал понять Зеленскому, что этот вопрос уже давно решен. Крым перешел к России в ходе референдума.

В ответ Зеленский заявил, что киевские власти никогда не будут в юридическом плане признавать Крым российским.