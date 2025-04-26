Трамп вместо Бога: Times опубликовала карикатуру с умоляющим о помощи Зеленским

Британское издание Times опубликовало карикатуру с Зеленским и Трампом в стиле известной фрески Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама», на которой президент США изображен вместо Бога, а Владимир Зеленский, одетый в стиле милитари, предстает просителем, умоляющим его о помощи.
Дональд Трамп на рисунке выглядит недовольным, он кричит на Зеленского, демонстрируя ему средний палец. Вместо ангелов «Трампа-бога» окружают вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны США Пит Хегсет.
Рисунок подписан первыми словами английской пословицы «Находясь в Риме, поступай как римляне», аналогом которой может служить русская пословица «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
О том, как президент США Дональд Трамп подверг уничижительной критике Владимира Зеленского, читайте здесь на KP.RU.
Также Трамп сообщил, что ждет от Украины немедленного подписания сделки по ресурсам.