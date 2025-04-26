Трамп вместо Бога: Times опубликовала карикатуру с умоляющим о помощи Зеленским

Британское издание Times опубликовало карикатуру с Зеленским и Трампом в стиле известной фрески Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама», на которой президент США изображен вместо Бога, а Владимир Зеленский, одетый в стиле милитари, предстает просителем, умоляющим его о помощи.