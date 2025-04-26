Лавров: Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются

Переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, при этом Российская Федерация и выдвигает, и рассматривает серьезные предложения по данному вопросу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью CBS.
Российский министр также подчеркнул, что Москва ведет себя корректно и не допускает публичного обсуждения деталей переговоров, чего нельзя сказать о Киеве и в частности о Зеленском.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о согласовании большинства пунктов сделки по Украине и указал на необходимость встречи представителей России и Украины на очень высоком уровне.
Напомним, в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом. На вопросы о результатах переговоров в Кремле сайт KP.RU отвечает здесь.
Тем временем Украина готова начать переговоры с Россией после прекращения огня. Это следует из совместных предложений Украины и Европы, переданных США.