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Российский боец Подмарьков в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ

Старший сержант ВС РФ доложил командиру о приближении противника и решил устроить боевикам засаду.

Источник: Аргументы и факты

Старший сержант Вооружённых сил РФ Анатолий Подмарьков обнаружил диверсионную группу ВСУ и в одиночку обратил в бегство диверсантов, открыв по ним огонь, сообщили в Минобороны России.

Боец заметил движение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), находясь на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. Подмарьков доложил командиру о приближении противника и решил устроить боевикам засаду.

Старший сержант сменил позицию и подготовил место на пути следования диверсантов. Он открыл стрельбу после того, как ДРГ приблизилась к сектору ведения огня.

«В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых», — уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что решительные действия Подмарькова помешали проникновению ДРГ и предотвратили нападение противника.

Напомним, в середине марта стало известно, что в ДНР были ликвидированы украинские диверсанты, на которых была российская военная форма. Вражескую группу обнаружили в ночное время в окрестностях города Селидово. У одного из уничтоженных боевиков нашли флаг Украины, у другого — ЕС.