Российский боец Подмарьков в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ

Напомним, в середине марта стало известно, что в ДНР были ликвидированы украинские диверсанты, на которых была российская военная форма. Вражескую группу обнаружили в ночное время в окрестностях города Селидово. У одного из уничтоженных боевиков нашли флаг Украины, у другого — ЕС.