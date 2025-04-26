Российский боец Подмарьков в одиночку обратил в бегство украинскую ДРГ

Старший сержант Вооружённых сил РФ Анатолий Подмарьков обнаружил диверсионную группу ВСУ и в одиночку обратил в бегство диверсантов, открыв по ним огонь, сообщили в Минобороны России.
Боец заметил движение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), находясь на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. Подмарьков доложил командиру о приближении противника и решил устроить боевикам засаду.
Старший сержант сменил позицию и подготовил место на пути следования диверсантов. Он открыл стрельбу после того, как ДРГ приблизилась к сектору ведения огня.
«В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых», — уточнили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что решительные действия Подмарькова помешали проникновению ДРГ и предотвратили нападение противника.
Напомним, в середине марта стало известно, что в ДНР были ликвидированы украинские диверсанты, на которых была российская военная форма. Вражескую группу обнаружили в ночное время в окрестностях города Селидово. У одного из уничтоженных боевиков нашли флаг Украины, у другого — ЕС.