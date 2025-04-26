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Спасение икон в сгоревшем «Новом Иерусалиме» невозможно из-за угрозы атак ВСУ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Проведение работ по спасению икон в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» Белгородской области не представляется возможным из-за угрозы новых обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в группировке войск «Север».

Источник: РИА "Новости"

«Из-за продолжающихся атак со стороны противника продолжить борьбу с огнем было невозможно, в результате чего храмовый комплекс полностью выгорел. К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», — сказали журналистам в группировке.

Там уточнили, что «тем не менее работы на месте пожара будут организованы немедленно после стабилизации обстановки и прекращения намеренных обстрелов со стороны ВСУ».