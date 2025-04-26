Спасение икон в сгоревшем «Новом Иерусалиме» невозможно из-за угрозы атак ВСУ

«Из-за продолжающихся атак со стороны противника продолжить борьбу с огнем было невозможно, в результате чего храмовый комплекс полностью выгорел. К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», — сказали журналистам в группировке.