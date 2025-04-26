Маск вслед за Трампом призвал положить конец украинскому конфликту

Американский бизнесмен Илон Маск призвал положить конец украинскому конфликту, поддержав таким образом высказывание президента США Дональда Трампа о необходимости провести встречи на самом высоком уровне для окончательного решения вопроса о мирном урегулировании.
Маск поделился в социальной сети Х соответствующим постом Трампа и прокомментировал его.
«Пришло время положить конец бойне», — написал миллиардер.
Напомним, по прибытии в Рим президент США написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что большинство основных позиций по украинскому урегулированию согласованы.
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Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, при этом подчеркнув, что РФ ведет себя корректно и не обсуждает публично детали переговоров по Украине, в отличие от представителей Киева.