Маск вслед за Трампом призвал положить конец украинскому конфликту

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, при этом подчеркнув, что РФ ведет себя корректно и не обсуждает публично детали переговоров по Украине, в отличие от представителей Киева.