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Маск вслед за Трампом призвал положить конец украинскому конфликту

Илон Маск написал в соцсети о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск призвал положить конец украинскому конфликту, поддержав таким образом высказывание президента США Дональда Трампа о необходимости провести встречи на самом высоком уровне для окончательного решения вопроса о мирном урегулировании.

Маск поделился в социальной сети Х соответствующим постом Трампа и прокомментировал его.

«Пришло время положить конец бойне», — написал миллиардер.

Напомним, по прибытии в Рим президент США написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что большинство основных позиций по украинскому урегулированию согласованы.

Чем закончится визит спецпосланника Трампа Уиткоффа в Москву, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, при этом подчеркнув, что РФ ведет себя корректно и не обсуждает публично детали переговоров по Украине, в отличие от представителей Киева.