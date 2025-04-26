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Группировка «Запад» за сутки уничтожила до 40 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«За сутки противник потерял до 240 военнослужащих, 9 пикапов и 5 роботизированных платформ. Кроме того, уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 2 полевых склада боеприпасов противника», — сказал Бигма.

Он также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены 4 артиллерийских орудия, в том числе 2 западного производства и 10 минометных расчетов.

«[Подразделения] нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Карповки, Зеленой Долины, Новомира, Редкодуба, Купянска и Ямполя», — подчеркнул Бигма.