Группировка «Запад» за сутки уничтожила до 40 пунктов управления БПЛА

«За сутки противник потерял до 240 военнослужащих, 9 пикапов и 5 роботизированных платформ. Кроме того, уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 2 полевых склада боеприпасов противника», — сказал Бигма.
Он также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены 4 артиллерийских орудия, в том числе 2 западного производства и 10 минометных расчетов.
«[Подразделения] нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Карповки, Зеленой Долины, Новомира, Редкодуба, Купянска и Ямполя», — подчеркнул Бигма.