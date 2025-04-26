ВСУ за сутки потеряли до 405 военных в зоне ответственности группировки «Центр»

«Группировка войск “Центр” продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение скоплением живой силы и техники трех механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Красноармейска, Сергеевки, Новопавловки, Зеленого Кута, Алексеевки, Удачного и Новониколаевки. Противник потерял до 405 военнослужащих, 7 автомобилей и 3 артиллерийских орудия», — сказал Савчук.