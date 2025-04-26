Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 175 солдат и танк Т-64 ВСУ

Гордеев отметил, что группировка нанесла поражение живой силе и технике формирований механизированной и егерской бригад штурмового полка ВСУ в районах Богатыря, Вольного поля, Отрадного, Малиновки, Зеленого Поля, Алексеевки, Яблоково и Зеленого Кута.