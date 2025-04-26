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Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 175 солдат и танк Т-64 ВСУ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки уничтожили до 175 украинских солдат и танк Т-64 ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял до 175 военнослужащих, танк Т-64, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки, 10 автомобилей, склад горюче-смазочных материалов, 7 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Гордеев отметил, что группировка нанесла поражение живой силе и технике формирований механизированной и егерской бригад штурмового полка ВСУ в районах Богатыря, Вольного поля, Отрадного, Малиновки, Зеленого Поля, Алексеевки, Яблоково и Зеленого Кута.