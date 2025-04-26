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Бойцы «Юга» уничтожили замаскированный в развалинах блиндаж ВСУ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Операторы ударных и разведывательных БПЛА группировки «Юг» уничтожили замаскированный в развалинах украинский блиндаж на красноармейском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Оператором разведывательного БПЛА был выявлен блиндаж украинских националистов, замаскированный в развалинах и использовавшийся для отдыха личного состава. В результате прямого попадания российского беспилотника потери противника составили до 10 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении министерства. По его данным, в близстоящем доме выявили пункт управления БПЛА ВСУ, который впоследствии прямым попаданием был уничтожен вместе с расчетом.

Также по информации министерства, в ночное время оператором ударного беспилотника был уничтожен пикап ВСУ, использовавшийся для ротации личного состава и подвоза боеприпасов. «На следующий день прямым попаданием “Молнии-2” был выведен из строя бронетранспортер М113 производства США», — добавили в министерстве.