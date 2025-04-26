Бойцы «Юга» уничтожили замаскированный в развалинах блиндаж ВСУ

«Оператором разведывательного БПЛА был выявлен блиндаж украинских националистов, замаскированный в развалинах и использовавшийся для отдыха личного состава. В результате прямого попадания российского беспилотника потери противника составили до 10 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении министерства. По его данным, в близстоящем доме выявили пункт управления БПЛА ВСУ, который впоследствии прямым попаданием был уничтожен вместе с расчетом.