Из-за атак ВСУ невозможно спасти иконы после пожара в храме Белгородской области

Напомним, храмовый комплекс «Новый Иерусалим» находится в 30 км от города Валуек — на Михеевской горе в селе Сухарево. Основан в 2001 году и представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. В комплекс входят храм Иоанна Предтечи, часовня, Голгофа и купель. Главная святыня — мироточащий Камень помазания.