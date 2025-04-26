Из-за атак ВСУ невозможно спасти иконы после пожара в храме Белгородской области

Украинские военные атаковали пожарные расчеты, которые прибыли для тушения пожара на храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в Белгородской области. Об этом информирует пресс-служба группировки войск «Север».
«Оперативно прибывшие пожарные расчеты также были атакованы дронами “Баба-яга” ВСУ, но успели укрыться», — сказано в релизе.
Сообщается, что из-за угрозы новых обстрелов ВСУ не представляется возможным провести работы по спасению икон храмового комплекса, однако работы будут возобновлены, когда не будет угрозы обстрелов со стороны ВСУ.
Напомним, пожар произошел в храмовом комплексе Новый Иерусалим под Белгородом после атаки ВСУ.
Позднее Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в проповеди заявил о планах восстановить сожженные украинскими боевиками здания в храмовом комплексе «Новый Иерусалим».
Напомним, храмовый комплекс «Новый Иерусалим» находится в 30 км от города Валуек — на Михеевской горе в селе Сухарево. Основан в 2001 году и представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. В комплекс входят храм Иоанна Предтечи, часовня, Голгофа и купель. Главная святыня — мироточащий Камень помазания.