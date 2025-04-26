ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ

С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделений БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.