ВС России уничтожили украинский комплекс РЭБ

ГЕНИЧЕСК, 26 апр — РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожил украинский комплекс радиоэлекторонной борьбы «Буковель-AD» на правом берегу в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«В ходе планового облета территории врага на правом берегу Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражескую станцию РЭБ “Буковель-AD” и точным сбросом уничтожил ее», — сообщили в военном ведомстве.
С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделений БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.
Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ.