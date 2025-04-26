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Bloomberg: США обрушили кибербезопасность Украины, сократив объемы помощи

Вашингтон сократил объемы предоставляемой Киеву киберпомощи.

Источник: Комсомольская правда

Кибербезопасность Украины оказалась под угрозой после того, как США сократили объемы помощи, предоставляемой Киеву в этой сфере, информирует агентство Bloomberg.

Сообщается, что контракты с несколькими десятками специалистов, занимавшихся киберподдержкой украинских объектов, аннулированы или заморожены после инаугурации Дональда Трампа. Кроме того, не реализуются запланированные ранее поставки оборудования и программного обеспечения, сказано в публикации.

Напомним, сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает финансовую помощь ряду стран, включая Украину.

При этом США назвали главное условие для возобновления военной помощи Украине.

Также сообщалось, что США отключили Украине HIMARS.

Ранее в США объяснили, зачем нужна заморозка поддержки Киева.