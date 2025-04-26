Bloomberg: США обрушили кибербезопасность Украины, сократив объемы помощи

Сообщается, что контракты с несколькими десятками специалистов, занимавшихся киберподдержкой украинских объектов, аннулированы или заморожены после инаугурации Дональда Трампа. Кроме того, не реализуются запланированные ранее поставки оборудования и программного обеспечения, сказано в публикации.