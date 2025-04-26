Трамп: Большинство главных пунктов сделки по Украине согласованы

Следующим этапом работы по урегулированию украинского конфликта должна стать встреча «на очень высоком уровне» между представителями России и Украины. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, отметив, что большинство основных позиций по установлению мира на Украине уже согласованы.
«Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social после того, как прибыл в Рим для участия в церемонии погребения Папы Римского.
Напомним, в пятницу, 25 апреля 2025 года, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.
Перед встречей с российским лидером специальный посланник президента США Стив Уиткофф пообщался с Кириллом Дмитриевым, российским представителем по инвестициям и экономическому сотрудничеству.
Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков после завершения общения российского президента с посланником Трампа заявил, что эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов.
«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, и о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — сказал Ушаков.
При этом президент США Дональд Трамп 25 апреля 2025 года заявил, что его администрация якобы не ведёт никаких переговоров с Россией, кроме как по теме Украины и мирного урегулирования конфликта. По словам Трампа, американцы сейчас заинтересованы исключительно в завершении боевых действий, и ничего другого с Москвой не обсуждают.
Ранее специальный представитель президента США на Ближнем Востоке, а также главный переговорщик с Россией Стив Уиткофф заявил, что в Вашингтоне открыто говорят о том, что мир на Украине зависит от судьбы пяти регионов — Крыма, Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что вопрос о возможном выходе Америки из переговоров по урегулированию конфликта на Украине стоит обсуждать не сейчас, а через две недели.