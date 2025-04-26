Трамп: Большинство главных пунктов сделки по Украине согласованы

«Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social после того, как прибыл в Рим для участия в церемонии погребения Папы Римского.