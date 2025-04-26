Слюсарь: В Ростовской области российские силы ПВО сбили беспилотник

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на субботу 26 апреля. Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.
Чиновник сообщил, что беспилотник был уничтожен российскими подразделениями ПВО.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале, добавив, что по предварительным данным люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений наземных объектов.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в храмовом комплексе Новый Иерусалим под Белгородом после атаки ВСУ.
Также сообщалось, что ВСУ обстреляли Лисичанск в среду 23 апреля. В результате обстрела две девятилетних сестры получили серьезные минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения головы, туловища, рук и ног, а также проникающие ранения. Позднее стало известно, что одна из девочек умерла в больнице.