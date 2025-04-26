Слюсарь: В Ростовской области российские силы ПВО сбили беспилотник

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале, добавив, что по предварительным данным люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений наземных объектов.