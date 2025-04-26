Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: В Ростовской области российские силы ПВО сбили беспилотник

Украинский беспилотник сбит в ночь на 26 апреля в Миллеровском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на субботу 26 апреля. Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Чиновник сообщил, что беспилотник был уничтожен российскими подразделениями ПВО.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале, добавив, что по предварительным данным люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений наземных объектов.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в храмовом комплексе Новый Иерусалим под Белгородом после атаки ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ обстреляли Лисичанск в среду 23 апреля. В результате обстрела две девятилетних сестры получили серьезные минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения головы, туловища, рук и ног, а также проникающие ранения. Позднее стало известно, что одна из девочек умерла в больнице.