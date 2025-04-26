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Алаудинов: ВСУ пытаются вклиниться в оборону группировки войск «Север» ВС РФ

Алаудинов рассказал о попытка ВСУ вклиниться в российскую оборону в Белгородской и Курской областях.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные продолжают попытки вклиниться в оборону группировки «Север» российских Вооруженных сил. Это происходит в Белгородской и Курской областях, информировал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник все время пытается вклиниться на других участках», — цитирует Алаудинова ТАСС.

Военачальник отметил, что обстановка остается под контролем, для чего приходится постоянно «держать руку на пульсе».

Тем временем беспилотники Минобороны и Росгвардии выравнивают линию боевого соприкосновения. Как операторы дронов уничтожают за сутки десятки боевых машин и наблюдательных пунктов противника, читайте здесь на KP.RU.

Последние новости об обстановке в Курской области на 26 апреля читайте здесь на KP.RU.