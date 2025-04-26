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Алаудинов: ВСУ в Горнале потеряли возможности логистики

КУРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские войска, продолжающие удерживать позиции в селе Горналь Курской области, потеряли здесь возможности логистики.

Источник: Александр Река/ТАСС

Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«В Горнале сегодня идут наступательные действия. Противник уже возможности логистики потерял, у него нет возможности ни подвоза, ни ротации. Он пытается последними силами удержать все, что у него есть там, этот участок», — сказал Алаудинов.

Ситуация близка к тому, что ВСУ не смогут удерживать эти позиции, отметил собеседник агентства. «Думаю, что в ближайшие дни вопрос с Горналем будет закрыт», — добавил он.

22 апреля стало известно об освобождении российскими войсками Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Общие потери ВСУ за время боев здесь превысили 200 человек. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в Горнале идут ожесточенные бои. Командование ВСУ пыталось завести несколько штурмовых групп на бронетехнике, но они были уничтожены.