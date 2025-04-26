Российские снайперы уничтожили БПЛА «Баба-Яга» на Южнодонецком направлении

«Случай был. “Баба-Яга”, R-18 (модель — ред.) дрон шел на позицию наших ребят в “лесополку” и пара снайперская обнаружила данный дрон в тепловизор. Один человек наводил снайпера огнём из штатного вооружения АК-74 трассионными пулями, подсвечивал тем самым дрон. А снайпер с СВД сбил “Бабу-Ягу”: выстрел — “Баба-Яга” упала и взорвалась», — рассказал офицер о боевом выходе снайперской пары на охоту за ударным дроном противника.