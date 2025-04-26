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Российские снайперы уничтожили БПЛА «Баба-Яга» на Южнодонецком направлении

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Российская снайперская пара группировки «Восток» со скрытой позиции в ночное время уничтожила «Бабу-Ягу» на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным «Саян».

Источник: © РИА Новости

«Случай был. “Баба-Яга”, R-18 (модель — ред.) дрон шел на позицию наших ребят в “лесополку” и пара снайперская обнаружила данный дрон в тепловизор. Один человек наводил снайпера огнём из штатного вооружения АК-74 трассионными пулями, подсвечивал тем самым дрон. А снайпер с СВД сбил “Бабу-Ягу”: выстрел — “Баба-Яга” упала и взорвалась», — рассказал офицер о боевом выходе снайперской пары на охоту за ударным дроном противника.

По его словам, на базе полка недавно была создана снайперская группа, которая была обучена применять снайперские винтовки, а также различные виды модификационных тепловизоров и другого оборудования, именно на поражение БПЛА.

«Снайперская группа в составе двух человек уходит на позицию непосредственно на переднем крае, занимает эту позицию перед ночью, перед наступлением темноты, укладывается тепловизионными одеялами и работает по “Баба-Яге”, — уточнил военнослужащий особенности работы снайперов.