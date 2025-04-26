За ночь над четырьмя регионами РФ сбили 45 беспилотников

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не прокомментировал последствия налета в своем Telegram-канале. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 26 апреля, утром сообщил, что в больницах региона сейчас находятся 35 взрослых раненых жителей и еще четверо детей. В Москве лечатся трое взрослых и один ребенок. В своем видеообращении он добавил, что за минувший день погибло еще два мирных жителя.