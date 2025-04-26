За ночь над четырьмя регионами РФ сбили 45 беспилотников

Больше всего сбили БПЛА над территорией Курской области. 16 беспилотников силы ПВО уничтожили над Белгородской. По одному сбили над Ростовской и Липецкой областями.
В Ростовской области беспилотник сбили в Миллеровском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. В Липецкой области губернатор Игорь Артамонов ночью объявил об опасности атаки БПЛА на всей территории региона.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не прокомментировал последствия налета в своем Telegram-канале. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 26 апреля, утром сообщил, что в больницах региона сейчас находятся 35 взрослых раненых жителей и еще четверо детей. В Москве лечатся трое взрослых и один ребенок. В своем видеообращении он добавил, что за минувший день погибло еще два мирных жителя.