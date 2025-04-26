Ким Чен Ын спустил на воду первый эсминец ВМС КНДР нового поколения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поучаствовал в торжественной церемонии спуска на воду первого эсминца нового поколения, принятого на вооружение северокорейских военно-морских сил, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Мероприятие состоялось в судостроительной верфи Нампхо в годовщину создания Корейской народной армии (КНА). В числе участников церемонии также были рабочий коллектив судостроительной верфи, военнослужащие, представители Трудовой партии Кореи (ТПК), члены правительства и силовых ведомств КНДР.
Ким Чен Ын в ходе своей речи назвал спуск эсминца «важной точкой отсчета на пути к строительству передовой морской державы». Лидер КНДР также вручил командующему Восточноморского флота ВМС КНА Пак Кван Собу военно-морской флаг корабля.
Секретарь Центрального комитета ТПК Чо Чхун Рён, в свою очередь, отметил, что эсминец, имеющий водоизмещение в 5 тысяч тонн, был построен всего за 400 дней.
Напомним, 21 марта стало известно, что КНДР провела испытания новой модели противовоздушной ракеты. За маневрами наблюдали Ким Чен Ын и высокопоставленные представители военного комитета ЦК ТПК.