Бойцы ВСУ убили сдавшегося в плен ВС РФ боевика «Правого сектора»

«Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда. У нас было четыре “трехсотых” (раненых, — прим. ред.), в том числе и я. А он (пленный, — прим. ред.) оказался “двухсотым” (мертвым, — прим. ред.), потому что нас накрыли фосфором, ракетами, “Градами”», — рассказал Киндер.