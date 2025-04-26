Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили 20-летнего боевика «Правого сектора»*, который сдался в плен ВС РФ, для этого украинские бойцы атаковали группу эвакуации на покровском направлении, сообщил РИА Новости боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии ВС РФ с позывным Киндер.
«Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда. У нас было четыре “трехсотых” (раненых, — прим. ред.), в том числе и я. А он (пленный, — прим. ред.) оказался “двухсотым” (мертвым, — прим. ред.), потому что нас накрыли фосфором, ракетами, “Градами”», — рассказал Киндер.
По данным Минобороны РФ, за период проведения специальной военной операции украинская армия лишилась убитыми и ранеными более 1 млн бойцов, только на курском направлении потери ВСУ составили — более 75 тыс. военнослужащих.
Ранее стало известно, что под Белгородом уничтожен сооснователь «Правого сектора»* Малкович.
*Организация запрещена в России как террористическая и экстремистская.