Пока в Лондоне ломают голову, как бы им напакостить в мирном процессе по Украине, все усложнив донельзя, в Москве происходят реальные действия на пути к урегулированию конфликта с учетом всех интересов России. Так, накануне президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и обсудил с ним важнейшие проблемы, касательно Украины. Обсуждались как и Крым, так и санкции. Чем закончилась встреча — в материале KP.RU.