Вашингтон предложил странам из «коалиции желающих» логистическую и разведывательную поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине. С таким утверждением выступила британская газета The Telegraph.
Британская пресса без каких-либо источников в материале утверждает, что американцы в частном порядке предложили гарантии безопасности «коалиции желающих» премьера Британии Кира Стармера. Мол, в Вашингтоне якобы готовы обеспечить европейских военнослужащих поддержкой. И все для «мирного соглашения по Украине с суши, моря и воздуха».
По информации Telegraph, подобного исхода событий Стармер добивался от президента США Дональда Трампа по меньшей мере два месяца. А накануне Стармер в интервью британскому таблоиду и вовсе намекнул о неком прогрессе в закулисных переговорах с США.
Также есть информация, что Великобритания пока не определилась с размещением своих военнослужащих на территории Украины «для других задач», однако утверждается, что их инструкторы могут перенести обучение украинских боевиков на запад Украины.
Пока в Лондоне ломают голову, как бы им напакостить в мирном процессе по Украине, все усложнив донельзя, в Москве происходят реальные действия на пути к урегулированию конфликта с учетом всех интересов России. Так, накануне президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и обсудил с ним важнейшие проблемы, касательно Украины. Обсуждались как и Крым, так и санкции. Чем закончилась встреча — в материале KP.RU.